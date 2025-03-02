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Российский голкипер забросил шайбу в НХЛ

Российский голкипер «Айлендерс» Сорокин забросил шайбу в матче НХЛ
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Bob DeChiara/USA TODAY Sports

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин стал автором гола в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз».

В конце поединка тренерский штаб «Нэшвилла» принял решение снять своего вратаря. В одном из эпизодов Сорокин отбил шайбу, а игрок соперника Стивен Стэмкос, не разобравшись, отправил шайбу в свои ворота. Из-за того, что в НХЛ нет автоголов, гол записали на последнего игрока «Айлендерс», который коснулся шайбы, на Сорокина.

Гол Сорокина стал третьим для вратарей в сезоне-2024/25. Россиянин также стал автором 20-го гола в исполнении вратаря в истории НХЛ. В истории «Айлендерс» до Сорокина забросить шайбу сумел лишь один другой вратарь — Билли Смит отличился в ноябре 1979 года.

Сорокин — чемпион Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в составе Олимпийских спортсменов из России, заслуженный мастер спорта России (2018). 13 июля 2020 года онподписал однолетний контракт с клубом «Нью-Йорк Айлендерс». Голкипер дебютировал в НХЛ 16 января 2021 года в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», в котором пропустил пять шайб.

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