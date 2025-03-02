Российский хоккеист Кучеров установил уникальный рекорд «Тампы»

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил рекорд по количеству сезонов подряд с 60 голевыми передачами за сезон в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом пишет «Чемпионат.com».

1 марта «Тампа» в выездном поединке регулярного чемпионата НХЛ одолела «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 3:1, а Кучеров отдал результативный пас, который стал для него 60-м в сезоне. До него никто из игроков «Тампы» не мог добраться до такой отметки.

Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли. По итогам минувшего сезона он завоевал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир регулярного чемпионата — в 81 матче он набрал 144 (44+100) очка. В пяти играх плей-офф россиянин сделал семь результативных передач.

При этом Кучеров остался без приза самому ценному игроку сезона — «Харт Трофи». Победителем данной номинации по итогам сезона-2023/24 стал канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. 28-летний нападающий по итогам голосования журналистов набрал 1740 баллов. Занявший второе место в голосовании Кучеров довольствовался 1269 баллами.

Ранее Александр Овечкин побил российский рекорд НХЛ по очкам в 39+ лет.