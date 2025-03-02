В «Реале» заявили, что клуб заслужил поражение в матче чемпионата Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Бетиса» в матче 26-го тура чемпионата Испании заявил, что «сливочные» провели плохой матч. Его слова приводит Marca.

«Начали неплохо, но затем не поддержали тот же уровень самоотдачи. Мы утратили контроль над матчем против команды, которая играла лучше нас и заслуженно победила… Это тяжелый удар, нам необходимо реагировать. Проигрывать в этот момент сезона трудно, потому что все команды выкладываются, а мы сегодня не справились», — заявил специалист.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Бенито Вильямарин» в городе Севилья, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первым вперед вышли «сливочные» — отличился Браим Диас на 10-й минуте. Еще до перерыва Иско ассистировал американцу Джонни Кардосо на 34-й минуте, а затем и сам забил с 11-метровой отметки на 54-й минуте.

«Реал» продолжает уступать по дополнительным показателям «Барселоне» в турнирной таблице чемпионата Испании — у обеих команд по 54 очка, однако «сине-гранатовые» еще не провели свою встречу 26-го тура. Каталонцы 2 марта сыграют с «Реалом Сосьедад» в 18:15 по московскому времени. Возглавляет турнирную таблицу «Атлетико», набравший 56 баллов.

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