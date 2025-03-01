Губерниев раскрыл, пострадает ли «Ростов» из-за ухода Карпина

Губерниев: пострадает ли «Ростов» от ухода Карпина — узнаем в течение чемпионата

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что «Ростов», может быть, и не пострадает из-за ухода тренера Валерия Карпина. Его слова приводит «Советский спорт».

«Поживем – увидим. Пострадает ли «Ростов»? Это мы узнаем в процессе чемпионата. Может быть, уход Карпина благотворно скажется на команде. То, что он опытный тренер, уже там свыкся с «Ростовом» – это факт. Но иногда такие встряски на пользу команде», — заявил Губерниев.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

Новым наставником ростовчан стал помощник Карпина испанец Джонатан Альба.

После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров. Первый матч после возобновления национального первенства ростовчане сыграют с московским «Динамо» 2 марта.

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