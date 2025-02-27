Бразилец из «Спартака» назвал три вещи, удивившие его в России

Футболист «Спартака» Маркиньос заявил, что в России его удивили люди и мороз

Бразильский полузащитник московского «Спартака» Маркиньос рассказал, какие три вещи удивили его в России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я приятно удивлен Москвой в целом. Отличное место для жизни. <...> [Удивили] люди. Атмосфера. И мороз», — заявил иностранный футболист.

Он отметил, что его семья — супруга и сын — быстро влюбились в город.

В сезоне-2023/24 24-летний Маркиньос провел на поле 48 матчей в составе венгерского «Ференцвароша», в которых отличился семь раз и отдал 10 голевых передач. Летом 2024 года он перешел в состав российского клуба. В нынешнем сезоне в его активе 21 матч за «Спартак» во всех турнирах, в которых он записал на свой счет пять ассистов.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства он и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

Ранее была названа бригада арбитров на матч «Зенит» — ЦСКА.