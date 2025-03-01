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«Реал» проиграл «Бетису» в чемпионате Испании

«Реал» уступил «Бетису» со счетом 1:2 в Ла Лиге
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Juan Medina/Reuters

«Реал» проиграл «Бетису» в матче 26-го тура чемпионата Испании.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Бенито Вильямарин» в городе Севилья, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первым вперед вышли «сливочные» — отличился Браим Диас на 10-й минуте. Еще до перерыва Иско ассистировал американцу Джонни Кардосо на 34-й минуте, а затем и сам забил с 11-метровой отметки на 54-й минуте.

«Реал» продолжает уступать по дополнительным показателям «Барселоне» в турнирной таблице чемпионата Испании — у обеих команд по 54 очка, однако «сине-гранатовые» еще не провели свою встречу 26-го тура. Каталонцы 2 марта сыграют с «Реалом Сосьедад» в 18:15 по московскому времени.

Также обогнать «Реал» может и сосед по Мадриду, «Атлетико». У коллектива Диего Симеоне 53 балла, а их матч 26-го тура против «Атлетика» начнется в 23:00 (мск).

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Интер» и «Наполи» не выявили победителя в матче чемпионата Италии.

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