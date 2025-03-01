«Интер» и «Наполи» не выявили победителя в матче чемпионата Италии

«Наполи» и «Интер» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 27-го тура Серии А

«Наполи» и «Интер» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе имени Диего Армандо Марадоны, завершилась со счетом 1:1. На 22-й минуте защитник «Интера» Федерико Димарко вывел команду вперед, однако на 87-й минуте хавбек «Наполи» Филип Биллинг ответил своим забитым мячом.

«Интер» и «Наполи» — лидеры чемпионата Италии. До этой встречи у коллективов было 57 и 56 очков в турнирной таблице после 26 игр. Соответственно, теперь у них 58 и 57 баллов после 27 матчей. На третьей строчке идет «Аталанта» — 55 очков, на четвертом месте — «Ювентус» (49).

В следующем матче Серии А «Интер» на своем поле примет «Монцу». Встреча состоится 8 марта и начнется в 22:45 по московскому времени. «Наполи» сыграет дома с «Фиорентиной» 9 марта в 17:00 мск.

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