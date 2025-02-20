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Российский футболист заявил, что прочитал всего одну книгу

Пиняев признался, что прочитал за жизнь одну книгу, название которой не помнит
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РИА Новости/Сергей Бобылев

Футболист московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев рассказал, что прочитал за свою жизнь одну книгу, название которой даже не помнит. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале капитана медиаклуба 2Drots Эдамса.

«Я вообще не любитель книг. Это у меня в последнее время девушка, Наташа, подсела и пытается меня подсаживать. Единственное, что прочитал в своей жизни, — это Марк Твен, про остров что-то было, не суть», — заявил Пиняев.

Футболист начал свое выступление в составе «железнодорожников» с 2023 года, в команду он перешел из самарских «Крыльев Советов». Действующее соглашение Пиняева с «Локомотивом» рассчитано до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи.

7 ноября Пиняев попал в топ-100 самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года по версии международного центра спортивных исследований (CIES). Его оценили в €22,3 млн.

Ранее была названа реальная цена Пиняева.

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