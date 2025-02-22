Клуб Слуцкого стартовал с победы на последних минутах в чемпионате страны

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл «Чанчунь Ятай» в матче первого тура чемпионата страны.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Шанхай», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 29-й минуте бразилец Сауло Минейро вывел «Шанхай Шэньхуа» вперед, однако на 42-й минуте Тан Лонг восстановил равновесие. Победу команде Слуцкого принес бразилец Андре Луис, забив на 90+8-й минуте.

В матче второго тура чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» сыграет дома против «Бэйцзин Гоань». Эта встреча состоится 1 марта и начнется в 14:35 по московскому времени.

19 февраля «Шанхай Шэньхуа» пробился в плей-офф азиатской ЛЧ из-за отказа соперника выйти на поле.

7 февраля «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд выиграл Суперкубок страны. Клуб обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Для Слуцкого этот трофей стал вторым в составе китайской команды.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее российский футболист заявил, что прочитал всего одну книгу.