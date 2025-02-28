Стало известно наказание арбитра, оскорбившего экс-тренера «Ливерпуля» Клоппа

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение об отстранении английского арбитра Дэвида Кута. Об этом сообщает The Sun.

Дисциплинарное дело в отношении Кута УЕФА открыл в ноябре 2024 года после того, как в сети появилось видео, на котором запечатлено, как судья в дружеской беседе оскорбляет Клоппа и обвиняет его в высокомерии. Сам судья позже подтвердил подлинность этой записи. В итоге организация приняла решение отстранить арбитра до 30 июня 2026 года за нарушение статьи о правилах достойного поведения и обвинен в подрыве репутации футбола и УЕФА.

В декабре организация Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), которая отвечает за работу судей в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), уволила Кута.

Клопп тренировал английский «Ливерпуль» с 2015 года. После окончания сезона-2023/2024 на этом посту его сменил нидерландский специалист Арне Слот. Под руководством Клоппа «красные» выиграли Английскую премьер-лигу, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

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