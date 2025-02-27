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Испанский футболист предложил кардинально изменить правила

Пике призвал лишать очков команды, которые играют вничью со счетом 0:0
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Reuters

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике призвал лишать очков команды, которые играют со счетом 0:0. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале Икера Касильяса.

«Вы приходите на футбольный стадион, покупаете билет за 100, 200 или 300 евро, а матч заканчивается нулевой ничьей. Необходимо внести изменения. Предлагаю: если матч завершается без забитых мячей, то команды не получают очков», — заявил Пике, отметив, что это позволило бы игре раскрыться уже на 70-й минуте, что повысило бы зрелищность футбола.

В текущем сезоне среди топ-5 чемпионатов лидером по показателю «ничьи» является итальянский «Ювентус». После 26 туров он занимает четвертое место в национальном первенстве, имея в активе 12 побед, 13 ничьих и 1 поражение.

37-летний Пике девять раз выигрывал чемпионат Испании, три Лиги чемпионов и клубный чемпионат мира. Всего за карьеру футболист провел 667 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 14 результативных передач.

Ранее была названа бригада арбитров на матч «Зенит» — ЦСКА.

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