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Спорт

Обезопасить себя от вылета: «Пари НН» принимает «Акрон» в РПЛ. LIVE

РПЛ. 19-й тур. «Пари НН» — «Акрон». ОНЛАЙН

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ФК «Акрон»
В матче 19-го тура Российской премьер-лиги нижегородский «Пари НН» принимает на своем поле тольяттинский «Акрон». Обе команды стремятся обезопасить себя в борьбе за выживание в элитном дивизионе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 19-й тур
Матч не начался
01 марта 14:00
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
0 : 0
Акрон
Тольятти, Россия
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
13:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 19-го тура Российской премьер-лиги обновленный «Пари НН» принимает на своем поле в Нижнем Новгороде тольяттинский «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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