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«Без травм главное»: Дзюба ответил Овечкину

Футболист Дзюба ответил хоккеисту Овечкину на пожелание побить рекорд
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Телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба ответил нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину на пожелание стать лучшим российским бомбардиром. Обращение опубликовано в Telegram-канале футбольного клуба.

«Спасибо тебе огромное от лица «Акрона» и от меня лично. Тебе удачи, чтобы «Вашингтон» занял первое место в регулярке и поборолся за Кубок Стэнли. Конечно же, вся страна, в том числе и мы, и я, мы все за тебя болеем. И давай уже скорее побей этот рекорд долгожданный. Удачи тебе, без травм самое главное», — заявил Дзюба.

26 февраля Овечкин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги до 883, отличившись в матче против «Калгари Флэймз». Чтобы побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, Овечкину осталось забросить 12 шайб.

Всего на турнирах Дзюба забил 232 гола. Больше всех в истории сумел отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).

Первый матч после возобновления РПЛ «Акрон» проведет на выезде и сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Поединок состоится 1 марта, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что Дзюбу зовут в Казахстан.

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