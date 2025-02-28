Тарасова заявила о недоверии в вопросе допуска российских фигуристов на ОИ

Тренер Тарасова заявила о скепсисе в отношении ISU по допуску россиян на ОИ-2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) может преднамеренно запретить сильнейшим российским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях Игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, сокрытие критериев, по которым ISU будет принимать решение о допуске, не идет на пользу спортсменам.

«Да, конечно, есть переживания, что в ISU выберут не сильнейших фигуристов из списка. Потому что после трехлетнего отстранения мы не очень им верим. Переживания на этот счет присутствуют, безусловно», — заявила Тарасова.

20 декабря ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Россия определилась с фигуристами, которые поедут на квалификацию ОИ-2026.