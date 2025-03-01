Ошибку «Локомотива» в матче с «Динамо» связали с газоном

Российский тренер Ринат Билялетдинов объяснил, почему московский «Локомотив» пропустил быстрый гол в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Это тактическая ошибка. Она была спровоцирована качеством газона. Под удар бросился сначала один игрок, потом второй. Махачкалинец тоже упал. Но кто-то не успел закрыть убойную зону. Так бывает. Поэтому явной ошибки футболистов гостей здесь нет», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыло «Динамо» уже на 9-й минуте игры, отличился Эгаш Касинтура. «Локомотив» смог сравнять только в концовке матча: на 84-й минуте ворота соперника поразил Дмитрий Воробьев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Алексей Сухой.

«Локомотив» после этого результата поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, в активе команды 36 баллов. Махачкалинская команда идет на десятой позиции, набрав 18 очков.

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