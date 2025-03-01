Олимпийская чемпионка выиграла чемпионат России после рождения ребенка

Лыжница Терентьева выиграла золото в скиатлоне на чемпионате России в Казани

Лыжница Наталья Терентьева завоевала первую золотую медаль чемпионата России по лыжным гонкам 2025 года в Казани, выиграв скиатлон.

Терентьева пробежала дистанцию в 20 км (10 км классическим ходом и 10 свободным) за 54 минуты 20 секунд. Второе место заняла сестра Терентьевой Дарья Непряева с отставанием в 4,8 секунды, бронзу завоевала Алина Пеклецова (+5,4).

Карьеру Терентьева возобновила в декабре.

В 2023 году лыжники Александр Терентьев и Наталья Непряева сыграли свадьбу. В апреле 2024 года они объявили, что ждут ребенка, а в августе у пары родилась дочь.

Лыжница старше своего избранника на четыре года. Она принимала участие в двух Олимпиадах, завоевав одно золото (в эстафете на Играх в 2022 году), одно серебро и две бронзы. В активе Терентьева две бронзы Игр 2022 года. Терентьева — первая российская лыжница, выигравшая общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски» (2021/22), двукратная чемпионка мира по бегу на роликовых лыжах (2019, 2021).

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Александр Большунов заявил о большой проблеме из-за доминирования Норвегии.