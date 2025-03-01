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«Важный фактор»: в России оценили позицию США по вопросу возвращения атлетов

Жуков назвал позицию Трампа важной для решения МОК по допуску россиян к ОИ-2026
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Позиция президента США Дональда Трампа может сыграть важную роль в решении Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Государственной думы России, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в комментарии РИА Новости.

«Понятно, что позиция США важна для МОК и для всех международных спортивных федераций. И я думаю, что она является важным фактором в вопросе допуска российских спортсменов к участию в отборе к Олимпийским играм 2026 года», — ответил Жуков на вопрос о влиянии позиции Трампа на вопрос возвращения России.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить российских спортсменов до зимних Олимпийских игр — 2026. По информации СМИ, в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Российские спортсмены отстранены от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Зимняя Олимпиада-2026 состоится в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Ранее в России отреагировали на призыв МОК допустить Россию до Олимпиады.

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