«Обычная игра»: в России отреагировали на призыв МОК допустить Россию до Олимпиады

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев в Telegram-канале заявил, что его расстроил призыв Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до зимних Олимпийских игр — 2026 в нейтральном статусе.

«Флаг и гимн для спортсмена — это его сердце и душа. Такие заявления — обычная игра на фоне текущей обстановки», — отметил он.

По информации СМИ, в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Российские спортсмены отстранены от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Зимняя Олимпиада-2026 состоится в итальянских Милан и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Ранее в США назвали вероятных вратарей сборной России на Олимпиаду-2026.