«Непонятно, почему»: Тарасова назвала главную проблему российского спорта

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обозначила главную проблему российского спорта. Ее слова приводит Sport24.

«Главная проблема в российском спорте? Нас до соревнований не допускают. Три года уже не принимаем участия в международных соревнованиях — вот главная проблема. Самое интересное — непонятно, почему? Вроде спорт и политика — разные вещи. Так говорится, но так не делается», — заявила она.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациями отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК допустил атлетов из России и Белоруссии до летних Олимпийских игр — 2024 в нейтральном статусе. Всего на Игры поехало 15 российских атлетов.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены. Атлеты смогут принять участие только в индивидуальных дисциплинах.

28 февраля в ISU подтвердили, что получили списки кандидатов на участие в квалификации зимних Олимпийских игр — 2026 от России и Белоруссии.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Тарасова заявила о недоверии в вопросе допуска российских фигуристов на ОИ.