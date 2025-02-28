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Стал известен результат первого матча после рестарта РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в 19-м туре РПЛ
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ФК «Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив» сыграли вничью в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыло «Динамо» уже на 9-й минуте игры, отличился Эгаш Касинтура. «Локомотив» смог сравнять только в концовке матча: на 84-й минуте ворота соперника поразил Дмитрий Воробьев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Алексей Сухой.

«Локомотив» после этого результата поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, в активе команды 36 баллов. Махачкалинская команда идет на десятой позиции, набрав 18 очков.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мурада Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

Ранее «Зенит» лишился еще одного бразильца.

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