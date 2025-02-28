«Зенит» лишился еще одного бразильца

Петербургский «Зенит» в своем официальном Telegram-канале объявил о досрочном прекращении контракта с 29-летним центральным защитником Родригао.

«Футбольный клуб «Зенит» желает Родригао удачи в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведённое вместе, а также победы и трофеи, которые навсегда останутся частью нашей общей истории!» — указано в сообщении.

Бразильский футболист пополнил состав петербургского клуба в 2022 году. За это время он успел сыграть в 56 матчах во всех турнирах и забить три мяча.

26 февраля также стало известно, что петербургский клуб отправил бразильского полузащитника Ду Кейроса в аренду, он продолжит выступление в клубе «Спорт Ресифи». Стороны заключили арендное соглашение, которое рассчитано до конца 2025 года.

В статусе лидера Российской премьер-лиги 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. «Спартак» идет на третьем месте, набрав 37 очков.

«Зенит» проведет первый матч после рестарта РПЛ 1 марта против московского ЦСКА. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее бразилец из «Спартака» назвал три вещи, удивившие его в России.