«Зенит» лишился одного из бразильцев

Бразильский полузащитник «Зенита» Ду Кейрос продолжит карьеру на родине, в клубе «Спорт Ресифи». Об этом сообщила пресс-служба петербургской команды.

Стороны заключили арендное соглашение, которое рассчитано до конца 2025 года. При этом до этого в СМИ появилась информация, что трансфер Ду Кейрова в «Спорт Ресифи» сорвался, а его представители ищут другие варианты для продолжения карьеры бразильского игрока.

Ду Кейрос перешел в «Зенит» в 2023 году, провел за петербургскую команду 16 матчей и забил один мяч. Контракт бразильца с российским клубом истекает в 2028 году.

В 2024 году Ду Кейрос также играл в аренде и выступал за «Гремио», в составе которого провел 28 игр и записал на свой счет одну результативную передачу.

В статусе лидера Российской премьер-лиги 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. «Спартак» идет на третьем месте, набрав 37 очков.

Ранее Игорь Акинфеев высказался о завершении карьеры.