ISU подвергнет кандидатов на ОИ от России специальной проверке

ISU подвергнет российских кандидатов на участие в отборе к ОИ процессу проверки

Международный союз конькобежцев (ISU) не будет давать комментарии относительно отдельных спортсменов из России и Белоруссии, чьи кандидатуры были отправлены в организацию, до завершения специальной проверки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ISU.

«В соответствии с положениями, изложенными ISU, кандидаты будут подвергнуты специальному процессу проверки и целенаправленной олимпийской антидопинговой программе, проводимой независимыми специалистами, чтобы обеспечить их нейтралитет в соответствии с условиями», — указали в организации.

28 февраля в ISU подтвердили, что получили списки кандидатов на участие в квалификации зимних Олимпийских игр — 2026 от России и Белоруссии.

20 декабря ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены. Атлеты смогут принять участие только в индивидуальных дисциплинах.

28 февраля стало известно, что рекордсмен мира в конькобежном спорте Павел Кулижников пропустит Олимпийские игры 2026 года. Спортсмена не включили в список кандидатов для получения нейтрального статуса, который выдает Международный союз конькобежцев.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Татьяна Тарасова заявила о недоверии в вопросе допуска российских фигуристов на ОИ.