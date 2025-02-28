Российского рекордсмена мира по конькобежному спорту не включили в список ОИ-2026

Рекордсмена мира Кулижникова не включили в список кандидатов на ОИ-2026

Рекордсмен мира в конькобежном спорте Павел Кулижников пропустит Олимпийские игры 2026 года, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, спортсмена не включили в список кандидатов для получения нейтрального статуса, который выдает Международный союз конькобежцев (ISU).

29-летний Кулижников — пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях, трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, многократный чемпион Европы, участник Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

20 декабря ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены.

28 февраля Россия подала список фигуристов для участия в ОИ-2026 по фигурному катанию. Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее стали известны российские фигуристы, которые примут участие в отборе на ОИ-2026.