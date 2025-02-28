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Медведев обвинил судью в предвзятом отношении к россиянам

Медведев поругался с судьей и обвинил его в предвзятом отношении к россиянам
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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Первая ракетка России Даниил Медведев повздорил с судьей во время матча 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Дубае. Об этом пишет «Чемпионат».

«Что это, двойные стандарты в отношении россиян?» — спросил судью Медведев, получив предупреждение.

Кроме того, теннисист назвал его «очень нежным». В ответ судья призвал «не говорить ничего подобного» и заверил, что относится ко всем «одинаково».

Незадолго до этого сообщалось, что Медведев в матче против голландца Таллона Грикспора потерпел поражение в трех сетах (6:2, 6:7, 5:7) и не смог выйти в полуфинал.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

20 февраля Медведев покинул турнир ATP в Дохе, досрочно завершив матч против канадца Феликса Оже-Альяссима.

Ранее российская теннисистка удивилась сроку дисквалификации Янника Синнера за допинг.

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