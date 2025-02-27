Медведев вылетел с турнира в Дубае

Медведев проиграл Грикспору в 1/4 финала турнира в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), не смог выйти в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае.

В матче 1/4 финала российский спортсмен проиграл представителю Нидерландов Таллону Грикспору, который является 47-й ракеткой мира. Встреча, которая продолжалась 2 часа 40 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:7 (7:9), 5:7.

За выход в финал Грикспор сразится с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) — Маттео Берретини (Италия).

Турнир проходит с 26 февраля по 1 марта.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

20 февраля Медведев покинул турнир ATP в Дохе, досрочно завершив матч против канадца Феликса Оже-Альяссима.

Ранее Медведев назвал причину снятия с турнира в Дохе.