Российская теннисистка удивилась сроку дисквалификации Синнера за допинг

Пивоварова о дисквалификации Синнера: почему ему дали только три месяца?

Российская теннисистка Анастасия Пивоварова удивилась тому, что первую ракетку мира Янника Синнера отстранили всего на три месяца. Ее слова приводит Vprognoze.ru.

«Теннисный мир cегодня был шокирован новостью о том, что Янника Синнера отстранили на три месяца за допинг. Если он не виновен, и виновна его команда, почему его отстраняют тогда? Также есть вопросы к тому, как велось это дело», — заявила Пивоварова.

WADA заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Итальянский теннисист отстранен на три месяца, срок его дисквалификации истекает 4 мая.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Изначально сообщалось, что 28 сентября WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира. Закрытое слушание в CAS по делу Синнера должно было пройти 16-17 апреля в Лозанне.

Ранее экс-теннисист Чесноков назвал анекдотом трехмесячную дисквалификацию Синнера.