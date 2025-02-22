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17-летняя Андреева выиграла турнир в Дубае и дебютирует в топ-10

17-летняя теннисистка Андреева обыграла Таусон в финале турнира в Дубае
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Amr Alfiky/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере выиграла турнир серии WTA-1000 в Дубае.

В решающем матче российская спортсменка одолела представительницу Дании Клару Таусон. Встреча, которая продолжалась 1 час 47 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:1), 6:1.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Андреева шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Таусон один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Благодаря этой победе, Андреева на следующей неделе дебютирует в топ-10. После выигрыша в финале, она обошла испанку Паулу Бадосу и американку Эмму Наварро и будет занимать девятую строчку.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она — полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница двух турниров WTA (из них один в одиночном разряде).

Ранее Андреева рассказала, как ей обещали отрезать руки.

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