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Бывший футболист «Реала» умер в возрасте 48 лет

Бывший футболист «Реала» Дорадо скончался на 49-м году жизни
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Real Madrid

Бывший футболист мадридского «Реала» Хавьер Дорадо скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Мадридский клуб выражает соболезнования его семье, товарищам по команде, всем близким и всем клубам, за которые он выступал», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что два года назад у Дорадо случился рецидив рака. Он жил в городе Пальма-де-Майорка и ждал новой пересадки костного мозга.

Дорадо является воспитанником «Реала». В составе команды из Мадрида спортсмен выступал с 1999 по 2000 год. Вместе с «Реалом» защитник стал победителем Лиги чемпионов. Также на протяжении карьеры Дорадо выступал за «Райо Вальекано», «Саламанку», «Мальорку», хихонский «Спортинг» и «Атлетико Балеарес».

Ранее экс-хоккеист сборной Германии умер в возрасте 26 лет.

Ранее сообщалось, что иностранный боксер скончался спустя несколько дней после нокаута.

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