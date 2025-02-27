Бывший футболист «Реала» умер в возрасте 48 лет

Бывший футболист мадридского «Реала» Хавьер Дорадо скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Мадридский клуб выражает соболезнования его семье, товарищам по команде, всем близким и всем клубам, за которые он выступал», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что два года назад у Дорадо случился рецидив рака. Он жил в городе Пальма-де-Майорка и ждал новой пересадки костного мозга.

Дорадо является воспитанником «Реала». В составе команды из Мадрида спортсмен выступал с 1999 по 2000 год. Вместе с «Реалом» защитник стал победителем Лиги чемпионов. Также на протяжении карьеры Дорадо выступал за «Райо Вальекано», «Саламанку», «Мальорку», хихонский «Спортинг» и «Атлетико Балеарес».

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