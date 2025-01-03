Иностранный боксер скончался спустя несколько дней после нокаута

Танзанийский боксер Мгая умер через несколько дней после нокаута

Танзанийский боксер Хассан Мгая умер спустя несколько дней после поединка с соотечественником Полом Элиасом. Об этом сообщает thecitizen.co.tz.

Источник уточняет, что Мгая уступил в этом бою досрочно. В пятом раунде поединка, который состоялся 27 декабря в городе Дар-Эс-Салам, он пропустил несколько ударов в голову и оказался в нокауте, прикусив при падении язык, который запал ему в горло.

Сразу по окончании схватки Мгая был доставлен в местную больницу, но несколько дней спустя скончался. В Всемирном боксерском совете (WBC) выразили глубочайшие соболезнования семье и друзьям атлета.

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