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Иностранный боксер скончался спустя несколько дней после нокаута

Танзанийский боксер Мгая умер через несколько дней после нокаута
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Bongo Boxing Safari/YouTube

Танзанийский боксер Хассан Мгая умер спустя несколько дней после поединка с соотечественником Полом Элиасом. Об этом сообщает thecitizen.co.tz.

Источник уточняет, что Мгая уступил в этом бою досрочно. В пятом раунде поединка, который состоялся 27 декабря в городе Дар-Эс-Салам, он пропустил несколько ударов в голову и оказался в нокауте, прикусив при падении язык, который запал ему в горло.

Сразу по окончании схватки Мгая был доставлен в местную больницу, но несколько дней спустя скончался. В Всемирном боксерском совете (WBC) выразили глубочайшие соболезнования семье и друзьям атлета.

Ранее сообщалось, что в возрасте 80 лет умер тренер двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой Евгений Трофимов.

Ранее старейшая в мире олимпийская чемпионка умерла в 103 года.

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