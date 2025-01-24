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Украинские каратисты сбежали из страны

Украинские каратисты не вернулись в страну после участия в турнире в Венеции
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Reuters

Украинские каратисты Евгений и Дарья Пилипюк приняли решение не возвращаться в страну после участия в турнире, который проходил в Венеции. Об этом сообщил президент Черновицкой федерации каратэ и тренер сборной Украины Александр Пикулин в социальных сетях.

Пикулин утверждает, что на данный момент спортсмены находятся в Польше и стараются избегать контактов с тренерами. Пилипюки собирались вернуться на Украину к определенной дате, однако, помимо прекращения общения, они удалились из социальных сетей. Федерации не удается не только организовать их возвращение на родину, но и связаться.

В ноябре 2024 года два украинских хоккеиста сбежали из киевского клуба после поездки в Европу.

10 сентября появилась информация, что украинский голкипер Денис Шелихов сбежал из страны, чтобы не попасть под мобилизацию, и подписал контракт с белорусским клубом.

Ранее сбежавший с Украины спортсмен получил российский паспорт.

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