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Экс-игрок сборной Украины сбежал в Белоруссию и подписал контракт с местным клубом

Вратарь Шелихов сбежал с Украины и подписал контракт с белорусским клубом

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Npopok/Wikimedia Commons

Украинский голкипер Денис Шелихов сбежал с Украины, чтобы не попасть под мобилизацию, и подписал контракт с белорусским клубом «Славия-Мозырь». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, летом 2024 года у 35-летнего Шелихова закончился контракт с сумским клубом «Виктория». Футболист принял решение покинуть страну, перебрался через реку Тиса, после чего оказался в Румынии, а оттуда добрался до Белоруссии, где и подписал контракт с местным футбольным клубом.

С начала сезона 2016/17 Шелихов начал играть в «Днепре» в стартовом составе. Однако с ноября основным вратарем команды стал Андрей Лунин. 12 января Шелихов покинул команду в статусе свободного агента, а в марте 2020 года стал игроком «Николаева». Однако надолго в команде игрок не задержался — до контракта с «Викторией», который он получил в 2023 году, Шелихов сменил еще три клуба.

В 2009 году Шелихов выступал за молодежную сборную Украины.

Ранее тренер по физподготовке одесского «Черноморца» 36-летний Игорь Касьяненко сбежал из расположения команды после сборов в Турции и не вернулся вместе с клубом на Украину. Издание sport.ua сообщило, что Касьяненко, который является уроженцем Луганска, отправился в США, где намерен продолжить жить с семьей в Майами.

Ранее сбежавший с Украины спортсмен получил российский паспорт.

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