«Ростов» обвинили в неуважении к российскому футболу после ухода Карпина

Российский тренер Сергей Юран подверг критике «Ростов», который после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера назначил на эту должность его помощника — испанца Джонатана Альбу. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Есть Онопко, Кафанов, Осипов — это тренеры и авторитеты. Альба — хороший специалист. Но каждый должен заниматься своим делом, и аналитик должен анализировать. В европейском чемпионате такое трудно представить. Поставить главным иностранца-аналитика — это неуважение к российскому футболу, я считаю», — заявил Юран.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров. Первый матч после возобновления национального первенства ростовчане сыграют с московским «Динамо» 2 марта.

Ранее в РФС рассказали о будущем Карпина после ухода из «Ростова».