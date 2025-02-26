В РФС рассказали о будущем Карпина после ухода из «Ростова»

В РФС заявили, что Карпин после ухода из «Ростова» продолжит работу в сборной

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила «Спорт-Экспрессу», что отставка Валерия Карпина из «Ростова» никак не повлияет на работу специалиста в национальной команде.

«Валерий Карпин и его тренерский штаб продолжат работу в сборной России согласно действующему до июля 2028 года контракту», — говорится в заявлении РФС.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина.

Валерий Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

Новым наставником ростовчан стал помощник Карпина испанец Джонатан Альба. После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров. Первый матч после возобновления национального первенства ростовчане сыграют с московским «Динамо» 2 марта.

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