«Некрасиво по отношению к игрокам»: экс-гендиректор РФС об уходе Карпина

Бывший генеральный директор Российского футбольного союза Александр Тукманов заявил, что Валерий Карпин некрасиво поступил по отношению к футболистам «Ростова», когда покинул пост главного тренера. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Уходить из команды за пару дней до возобновления сезона — это предательство? Я с вами согласен, что, наверное, это некрасиво по отношению к игрокам и тем людям, которые его приглашали. Но надо знать причины, побудившие его к этому, понимаете? Я этих причин не знаю», — заявил Тукманов.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина.

Валерий Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

Новым наставником ростовчан стал помощник Карпина испанец Джонатан Альба. После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров. Первый матч после возобновления национального первенства ростовчане сыграют с московским «Динамо» 2 марта.

Ранее в РФС рассказали о будущем Карпина после ухода из «Ростова».