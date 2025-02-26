«Никогда не отмыться»: в России назвали Баха худшим президентом МОК

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал Томаса Баха худшим президентом Международного олимпийского комитета (МОК) в истории и выразил надежду, что тот после своей отставки больше нигде не появится. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Он является главным вредителем олимпийского движения. Бах — это тот человек, который разрушал его, принеся максимальное количество вреда. Он войдет в историю как наихудший президент в истории МОК. Это будут помнить вечно, и ему от этого уже никогда не отмыться», — заявил Васильев.

26 февраля МОК принял отставку Баха с поста главы организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК, выборы которого состоятся в рамках сессии организации с 18 по 21 марта. Мероприятие состоится в Афинах (Греция).

Бах объявил, что покинет свой пост, который занимал с 2013 года, в августе 2024 года.

Бах сложит полномочия члена организации спустя 34 года после первого избрания. Он был избран членом МОК в 1991 году, в 1996-м он вошел в исполком организации.

Ранее в России отреагировали на призыв МОК допустить Россию до Олимпиады.