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Акинфеев высказался о завершении карьеры

Голкипер ЦСКА Акинфеев не думает о завершении карьеры
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Максим Богодвид/РИА Новости

38-летний голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что пока не задумывается о завершении игровой карьеры. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не думаю об этом, рано пока говорить. Если бы вы спросили про карьеру рыбака, то ответил бы», — заявил он.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

В конце сезона-2023/24 Акинфеев переподписал контракт с командой. Текущее соглашение рассчитано на два года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 17-ти матчах и пропустил 14 мячей.

ЦСКА идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). За 18 туров подопечные Марко Николича набрали 31 балл, команда на восемь очков отстает от лидеров — «Краснодара» и петербургского «Зенита». Первый матч после возобновления национального первенства армейцы сыграют с «Зенитом». Игра состоится 1 марта, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее Акинфеев сравнил футболистов и работников завода.

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