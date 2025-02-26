Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Зенит» готов расстаться с бразильцем

«Евро-Футбол.Ру»: «Зенит» готов расстаться с полузащитником Ду Кейросом
close
ФК «Зенит»

Петербургский «Зенит» может продать полузащитника Ду Кейроса до рестарта Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, руководство сине-бело-голубых рассчитывает, что 25-летний футболист до закрытия трансферного окна в Бразилии, которое наступает 28 февраля, покинет команду в статусе аренды.

В настоящее время представители южноамериканца ищут варианты трудоустройства своего клиента, так как трансфер в «Спорт Ресифи» сорвался.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. «Спартак» идет на третьем месте, набрав 37 очков. ЦСКА занимает шестую строчку с 31 баллом, «Ростов» — седьмую с 26 очками.

Ранее

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами