«Зенит» готов расстаться с бразильцем

Петербургский «Зенит» может продать полузащитника Ду Кейроса до рестарта Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, руководство сине-бело-голубых рассчитывает, что 25-летний футболист до закрытия трансферного окна в Бразилии, которое наступает 28 февраля, покинет команду в статусе аренды.

В настоящее время представители южноамериканца ищут варианты трудоустройства своего клиента, так как трансфер в «Спорт Ресифи» сорвался.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. «Спартак» идет на третьем месте, набрав 37 очков. ЦСКА занимает шестую строчку с 31 баллом, «Ростов» — седьмую с 26 очками.

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