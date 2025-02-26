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Ротенберг назвал уткой слухи об уходе Миллера из «Газпрома»

Роман Ротенберг назвал фейком слухи об уходе Алексея Миллера из «Газпрома»
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Алексей Майшев/РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против московского «Спартака» (2:7) заявил, что не располагает информацией об уходе Алексея Миллера с поста главы ПАО «Газпром».

По его словам, слухи об уходе Миллера являются не более чем уткой.

«Как говорится, утки везде. И это во многом благодаря в том числе нашим журналистам в Санкт-Петербурге, которые подхватывают утки, не проверяют источники. Знаете, как на заборе написано — можно все, что угодно написать», — заявил Ротенберг.

По итогам этой встречи «Спартак» вернулся на второе место в Западной конференции. Коллектив набрал 76 очков и гарантировал себе выход в плей-офф. СКА с 71 баллом идет на седьмой строчке.

Действующим чемпионом КХЛ является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее в РФС рассказали о будущем Валерия Карпина после ухода из «Ростова».

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