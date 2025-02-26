Тренер «Вашингтона» восхитился Овечкиным

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что шайба Александра Овечкина, заброшенная в третьем периоде матча регулярного чемпионата против «Калгари Флэймз», помогла его команде вернуться в игру. Его слова приводит пресс-служба лиги.

По его словам, гол капитана «столичных» дал сил болельщикам, собравшимся на арене.

«Он забил почти с невозможного угла, но это именно то, что он делает. Он находит способы забрасывать важнейшие шайбы в нужный момент, в этот вечер он снова это доказал», — заявил Карбери.

Матч «Вашингтон» — «Калгари» завершился поражением американской команды со счетом 1:3. (2:0, 0:0, 1:1). В составе «Калгари» авторами заброшенных шайб стали Мартин Поспишил, Мэтт Коронато и Джонатан Юбердо. Овечкин отличился на 45-й минуте.

39-летний российский форвард довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 883. Чтобы побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, Овечкину осталось забросить 12 шайб.

Ранее Александра Овечкина назвали единственным в своем роде.