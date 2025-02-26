Овечкина назвали единственным в своем роде

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймз» заявил, что рад выступать в одной команде вместе с россиянином Александром Овечкиным. Его слова приводит журналистка Сэмми Силбер в социальных сетях.

«Овечкин — единственный хоккеист в своем роде», — заявил Эллер.

Матч «Вашингтон» — «Калгари» завершился поражением американской команды со счетом 1:3. (2:0, 0:0, 1:1). В составе «Калгари» авторами заброшенных шайб стали Мартин Поспишил (12-я минута встречи), Мэтт Коронато (17) и Джонатан Юбердо (56). У проигравшей команды единственный гол оказался на счету Александра Овечкина, он отличился на 45-й минуте.

39-летний российский форвард довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 883. Чтобы побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, Овечкину осталось забросить 12 шайб.

Ранее вратарь «Калгари» похвастался пропущенной от Александра Овечкина шайбой.