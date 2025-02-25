Бывший тренер «Ростова» заявил, что уход Карпина не станет катастрофой

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что уход Валерия Карпина из команды не станет катастрофой. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не думаю, что это катастрофа. «Ростов» вступает в весеннюю часть чемпионата в середине таблицы с хорошим гандикапом до зоны вылета. Благоприятный момент для того, чтобы пережить эту потерю, перегруппироваться и начать жить дальше», — заявил Балахнин.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина.

Валерий Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

Новым наставником ростовчан стал помощник Карпина испанец Джонатан Альба.

После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров. Первый матч после возобновления национального первенства ростовчане сыграют с московским «Динамо» 2 марта.

Ранее появилась информация, что Лионель Месси вернется в «Барселону».