Назван самый популярный вид спорта в России

Футбол остался самым популярным видом спорта в России по версии РФС и Mediascope

Футбол остается наиболее популярным видом спорта среди россиян, следует из совместного исследования Российского футбольного союза (РФС) и исследовательской компании Mediascope, опубликованного на официальном сайте РФС.

Опрос был проведен в ноябре 2024 года, в нем приняли участие более трех тысяч россиян в возрасте от 12 до 64 лет, проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более.

«Рост интереса к российским турнирам, увеличение медиапотребления и активное вовлечение молодежи подчеркивают устойчивость футбола как национального спортивного приоритета», — указано в исследовании.

72% опрошенных в возрасте 12-64 лет ответили, что либо являются фанатами футбола, либо стараются смотреть футбольные трансляции, либо интересуются футболом в некоторой степени.

В статусе лидера Российской премьер-лиги 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Российская Премьер-лига находится на зимней паузе. Матчи 19-го тура национального первенства запланированы на конец февраля и начало марта. Первыми свой матч проведут махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Игра состоится в Махачкале 28 февраля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее иностранный игрок «Динамо» пожаловался на погоду в Москве.