Российский тренер оценил шансы Овечкина выиграть Кубок Стэнли

Крикунов о шансах Овечкина выиграть Кубок Стэнли: было бы неплохо

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил шансы российского нападающего Александра Овечкина стать обладателем Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Рекорд приведет Овечкина и к Кубку Стэнли? Было бы неплохо. Но там много всяких причин еще, всё должно срастись в единое целое. Но «Вашингтон» идёт хорошо, и они видимо, пройдут не один раунд плей-офф, а несколько», — заявил Крикунов.

23 февраля «Вашингтон» дома переиграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата лиги. Встреча, которая состоялась на «Кэпитал Уан Арене», завершилась со счетом 7:3.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В этой игре Овечкин забил свои 880-ю, 881-ю и 882-ю шайбы в НХЛ. До рекорда канадца Уэйна Гретцки осталось 12 шайб. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 13 раз.

В сезоне-2024/2025 39-летний россиянин набрал 45 очков (28+17) в 40 встречах. «Вашингтон» после этой игры вырвался на единолично первое место в сводной таблице НХЛ, набрав после 57 матчей 84 очка.

Ранее был назван один из ключевых факторов успехов Александра Овечкина.