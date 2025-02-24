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Назван один из ключевых факторов успехов Овечкина

Тренер Плющев заявил, что семья дает Овечкину положительные эмоции
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Peter Casey-Imagn Images/Reuters

Одним из важных факторов успехов российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина является обстановка в семье. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев, говоря о достижениях игрока и о том, в какой физической форме он находится в свои 39 лет.

«Это совокупность факторов — и природа, и стремление играть. Семейный фактор тоже, наверное, играет роль. В семье все хорошо, у него достаточно положительных эмоций, чтобы быстро восстанавливаться и решать задачи, которые перед ним стоят», — считает специалист.

Минувшим вечером «Вашингтон» разгромил на своем льду «Эдмонтон» со счетом 7:3. Овечкин в этой встрече забросил три шайбы, две — во втором периоде, еще одну — в третьем, поразив пустые ворота. Он довел счет своим голам в регулярных чемпионатах НХЛ до 882. Теперь ему остается забросить 12 шайб для того, чтобы повторить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. Соответственно, россиянину необходимо 13 голов, чтобы стать лучшим снайпером НХЛ всех времен.

Ранее в Госдуме рассказали, чего не хватает Овечкину.

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