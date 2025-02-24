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Было названо условие для чемпионства «Локомотива» в РПЛ

Батраков: для чемпионства «Локомотиву» не хватает стабильности и внимательности
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Михаил Киреев/РИА Новости

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков заявил, что команде не хватает стабильности и внимательности для борьбы за чемпионство в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

«Когда один матч проиграл — хочешь сразу исправиться в следующем. Но если и следующий проигрываешь — засасывает. Сейчас «Сити», наверное, уже не пример, но раньше меня поражало: восьмая минута – проигрывают 0:1, 20-я минута – 3:1 ведут. И так постоянно», — заявил Батраков.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. «Спартак» идет на третьем месте, набрав 37 очков. «Локомотив» занимает пятую строчку с 35 баллами.

Ранее агент заявил, что «Зенит» ведет себя как в первобытном строе.

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