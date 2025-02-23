Агент заявил, что «Зенит» ведет себя как в первобытном строе

Агент Селюк: «Зенит» работает на трансферном рынке как в первобытном строе

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что петербургский «Зенит» работает на трансферном рынке как в первобытном строе. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Зенит» работает на трансферном маркете, как в первобытном общинном строе, когда меняют одного на двух, помидоры на огурцы, три помидора на один огурец и так далее. Хочу посмотреть, как сыграют те, кого они приобрели», — заявил Селюк.

В зимнее трансферное окно «Зенит» подписал 24-летнего бразильского нападающего Луиса Энрике за €33млн, 29-летнего сербского полузащитника Сашу Зделара (€1,3млн), а также арендовали у турецкого «Фенербахче» 20-летнего сербского защитника Огнена Мимовича.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. «Спартак» идет на третьем месте, набрав 37 очков.

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