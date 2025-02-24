«Спартак» расстался с нападающим

Нападающий московского «Спартака» Артем Быковский продолжит карьеру в молдавском «Петрокубе». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

20-летний форвард проведет в аренде в молдавской команде весь 2025 год.

В 2024 году Быковский дебютировал в составе молодежной сборной России. В молодежном «Спартаке» форвард выступает с 2021 года.

Зимняя пауза в Российской премьер-лиге продлится до конца февраля. «Краснодар» в первом туре после возобновления сыграет с «Крыльями Советов» 1 марта, «Зенит» в тот же день сразится с московским ЦСКА, а «Спартак» 2 числа примет «Оренбург».

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак». «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и находятся на четвертом и пятом местах соответственно.

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