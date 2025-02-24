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У «Манчестер Юнайтед» нет денег на столовую

«Манчестер Юнайтед» ради экономии закрыл столовую для сотрудников стадиона
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Hannah Mckay/Reuters

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение закрыть столовую для сотрудников стадиона, сообщает The Guardian.

По информации источника, бесплатные обеды для работников «Олд Траффорд» заменят на раздачу фруктов по ходу рабочего дня. Полностью столовая будет закрыта до конца текущей недели.

23 февраля «Манчестер Юнайтед» сыграл ничью с «Эвертоном» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, которая состоялась на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:2.

В турнирной таблице команды располагаются по соседству: «Эвертон» занимает 14-ю строчку с 31 баллом, а «Манчестер Юнайтед» — 15-ю с 30 очками.

В следующем туре АПЛ «Юнайтед» сыграет дома с «Ипсвичем». Эта игра состоится 26 февраля и начнется в 22:30 по московскому времени. В это же время «Эвертон» в гостях сыграет с «Брентфордом».

Ранее экс-тренер «Спартака» не исключил возвращения России в еврокубки.

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