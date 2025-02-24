Гимнаст Нагорный и шахматист Карякин попали под санкции

Олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Никита Нагорный и участник матча на первенство мира по шахматам 2016 года Сергей Карякин попали в список лиц, в отношении которых Евросоюз ввел санкции. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном ресурсе ЕС.

12 июня 2024 года Нагорный попал в список, который состоит из 30 физических и 200 юридических лиц из России и Китая. Санкции введены за поддержку правительства России в конфликте с Украиной.

В активе Нагорного, помимо золота Олимпийских игр Токио, есть восемь побед на различных чемпионатах Европы и три медали высшего достоинства чемпионата мира 2019 года по спортивной гимнастике — в немецком Штутгарте он выиграл золото в опорном прыжке, многоборье и командном турнире.

21 марта 2022 года решением комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплине Сергея Карякина отстранили на полгода из-за открытого письма на имя Владимира Путина.

Ранее гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев определились с датой свадьбы.